В Харькове будет дольше работать метро - Кернес

Харьковское метро с 7 января 2011 года будет открываться в 05.30 - на полчаса раньше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанностей Харьковского городского председателя, секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС.

Он сказал, что соответствующее распоряжение с утвержденной датой уже подписано. По словам Г.КЕРНЕСА, это стало возможным после проведения соответствующей подготовительной работы.

Кроме этого, отметил Г.КЕРНЕС, до 23 ноября текущего года будет запущена в полном объеме в эксплуатацию станция метро «Алексеевская».

Справка УНИАН. Харьковский метрополитен второй по количеству станций и протяженности линий в Украине. Перевозит в год до 282 млн. пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая протяженность линий около 35,6 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 28 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовский и Алексеевской.

Метро открывается в 06.00, закрывается в полночь, и работает на выход до 00.45. Переходы с одной линии на другую прекращаются в полночь.