Запорожский аэропорт в октябре сократил пассажироперевозки на 13,5%

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в октябре 2010 года сократило пассажироперевозки по сравнению с октябрем 2009 года на 13,5%.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, "на протяжении октября 2010 года ГП "Международный аэропорт Запорожье" было отправлено 2 123 пассажира, что на 1 219 человек - т.е. на 13,5% меньше, чем в октябре 2009 года, когда запорожским аэропортом было отправлено 3 432 пассажира".

Сокращение пассажиропотока руководство аэропорта связывает, в первую очередь, со снижением числа желающих и могущих позволить себе отдых за рубежом: в странах, куда туристы традиционно отправляются авиатранспортом.

"На сегодняшний день мы констатируем снижение спроса на чартерные рейсы на курорты. Летают, в основном, "челночники" и командировочные, суммарное число которых не превышает и даже не приближается к числу ранее летавших "курортников", - констатировали в ГП "Международный аэропорт Запорожье".