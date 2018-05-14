«Скоростной трамвай» - ни проехать, ни пройти…

Нынешняя власть активно взялась за исправление ошибок и недоработок прежней рулевой команды. Но, как свидетельствует практика, спешка хороша только при ловле блох. Вероятно, ускорение и является главной причиной того, что не все идет так, как задумывалось. Иначе как можно объяснить ниспадающие макропоказатели и постоянно растущие долги. В деле «восстановления» и «реконструкции» у наших верхов свой подход. Главное, как выяснилось, громко заявить о планах, а не о качестве их воспроизводства. Мол, в процессе доработаем. И все бы ничего, если бы именно высокопоставленным чиновникам пришлось жить в этом самом процессе, а не наблюдать за ситуацией с теплой стороны.

В нашем случае речь пойдет о «скоростном» трамвае. Если снять со счетов само название, которое кроме смеха сквозь слезы больше ничего не вызывает, то поговорить о том, как о нас позаботилась новая команда КГГА, стоит.

Линия «скоростного» трамвая была торжественно открыта 16 октября. Причем сразу можно заметить одну характерную тенденцию – все открывать по несколько раз. Первые две станции «скоростного» (на участке до бульвара Лепсе) уже открывали – в апреле 2008 года.

Как отметил в преддверии «праздника» вице-премьер-министр Украины Виктор Тихонов, «скептики не верили, что линия заработает в ближайшее время. В субботу (16 октября) каждый желающий сможет убедиться в обратном. В первую очередь, будет дан пуск самой дороги и семи станций. Остальные, а это еще шесть станций, которые финансируются исключительно за средства инвестора, через полгода будут готовы к эксплуатации». Он также прибавил, что правительству понравилось предложение руководства Киевской мэрии о бесплатной перевозке пассажиров на линии в выходные дни 16-17 октября. И это было сделано правильно. Так как в цивилизованной стране за проезд на «скоростном» доплачивали бы. Если первые четыре станции выстроены в европейском стиле – современные новые платформы, огромные вестибюли с турникетами, а станция «Кольцевая дорога» - ничто иное, как небольшой вокзал, то все остальное желает лучшего. И это мягко сказано. Кстати, никак не могу понять, зачем нужно было вкладывать деньги в такую «роскошь», оставив в затрапезном состоянии большинство станций и в принципе сами трамваи и рельсы. Как же радуют глаз торчащая арматура на до сих пор достраивающихся станциях, а между блоками, кучами бетона головы ожидающих трамвай. А в каком восторге пребывают водители автомобилей, которые далеко не по пять минут и уже не один год стоят в пробках из-за выноса на проезжую часть всевозможной строительной техники. На доделываемых станциях наспех штукатурят, замазывают дыры и варят крепления. Станции Воздухофлотский мост и Площадь Победы вообще под вопросом. И кому в голову пришла идея аннулировать такие значимые остановки? Может, решили, что с Борщаговки люди могут ехать только на вокзал? Но нужно отдать должное – трамвай все же едет. А что касается «недоработок», то нашему народу не привыкать к аномалиям…

Обнадеживает поручение премьер-министра Николая Азарова до 1 марта полностью открыть линию «скоростного». А главное принцип решения вопроса - «давайте 1 марта введем ее (линию скоростного трамвая – ред.) полностью». То есть, решили и баста, а за что и как будем строить, потом обсудим…

***Скоростная линия трамвая соединяет один из самых больших районов Киева - Борщаговку - с центральной частью города и железнодорожным вокзалом. Линия скоростного является составляющей объектов городского электротранспорта КП «Киевпасстранс». Она расположена от станции «Старовокзальная» до станции «Кольцевая дорога». Протяженность линии - 20,2 км, пропускная способность составляет 25 тыс. пассажиров в час. До реконструкции на линии эксплуатировались около 100 трамвайных вагонов. Средняя эксплуатационная скорость вагонов составляет около 40 км/час., максимальная скорость – 80 км/час. 8 сентября 2004 года КГГА утвердила комплексную реконструкцию линии «скоростного» с частичной заменой трассы. Скоростную линию начали реконструировать в июне 2007 года, сдать ее обещали ко Дню Киева 2009-го, но потом сроки сдачи несколько раз переносились.

Настораживает только одно, что в связи с открытием «скоростного», по словам первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова, с маршрутов, параллельных трамваю, будут убраны до 80 единиц маршрутных такси. Хоть бы снова не поспешили…

Можно вспомнить и ряд громких дел в связи с разбазариванием средств при реконструкции «скоростного». К примеру, в мае по обвинению в присвоении более 31 млн. грн. из бюджета Киева, предназначенных для строительства скоростного трамвая, был арестован председатель наблюдательного совета ОАО "Экспериментальный завод железобетонных шпал" Александр Падалко. Но судьба этого дела на самом факте задержания и заканчивается…

Как заявил председатель Постоянной комиссии по вопросам транспорта и связи в Киевсовете Дмитрий Олийнык (БЮТ), стоимость реконструкции линии «скоростного» трамвая соотносится со стоимостью строительства железнодорожной линии. Он отметил, что, согласно данным КП «Киевпасстранс», сметная стоимость реконструкции линии составляет свыше 420 млн. грн.

«По расчетам специалистов Киевско го института электротранспорта, за эти средства можно было бы построить не только трамвай, а железнодорожную ветвь «Сапсан» и ездить на Борщаговку со скоростью свыше 200 км/час», - отметил глава транспортной комиссии.

Д.Олийнык напомнил, что инспекция электротранспорта Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства неоднократно останавливала реконструкцию трамвая из-за обнаруженных нарушений. Поэтому реконструированная трамвайная линия, к сожалению, будет только на бумаге, заявляет он.

«Уже на сегодняшний день понятно, что проектные скорости реконструированного трамвая выдержать не удастся, поэтому название «скоростной» у него будет только на бумаге. Более того, до сих пор открытым остается вопрос качества проведенных работ, ведь мы помним неоднократные предостережения инспекции электротранспорта Министерства по вопросам ЖКХ относительно ненадлежащего качества креплений на путях», - сказал Д.Олийнык.

Депутат отметил, что приветствует взятие первым заместителем председателя КГГА Александром Поповым под личный контроль реконструкции объектов инфраструктуры города, которые стояли годами, в частности, скоростного трамвая и Подольского мостового перехода. «Однако не надо бежать впереди паровоза. Безопасность пассажироперевозок однозначно должна стоять на первом месте», - отметил председатель комиссии по вопросам транспорта.

Хочется завершить одним фактом из жизни «скоростного». Уже 21 октября, всего через 5 дней после пуска, трамваи на этой линии создали пробку возле станции «КПИ». Водители выпускали пассажиров прямо на рельсы. Поломка, как оказалось, была связана с электрикой в неотремонтированном трамвае. Его вывезла техпомощь. Ситуация уже не раз повторялась. По всей видимости, руки до капитального ремонта большинства трамваев так и не дошли. Напоследок осталось пожелать - счастливого пути!..

Елена Быстрицкая (УНИАН)