"Сапсаны" перевезли 1,5 млн. пассажиров

Высокоскоростные поезда "Сапсан" с начала своей эксплуатации в России 17 декабря 2009 года по 31 октября текущего года выполнили 3,224 тысячи рейсов и перевезли более 1,5 миллиона пассажиров, сообщила в понедельник пресс-служба РЖД.

Средняя загрузка поездов за весь период эксплуатации составила 84,2%. В октябре текущего года на "Сапсанах" совершили поездки 211,7 тысячи пассажиров. Пресс-служба РЖД напоминает, что с 31 октября текущего года, с вводом зимнего графика движения, сократилось время в пути поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом и были внесены некоторые изменения в нумерацию и расписание поездов на участке Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород.

Сокращение времени в пути не повлияло на тарифы, отмечается в сообщении. Поезда "Сапсан" с 17 декабря прошлого года ежедневно выполняют по семь рейсов на маршруте Санкт-Петербург - Москва. С 30 июля этого года "Сапсаны" также дважды в день курсируют между Нижним Новгородом и Москвой, при этом один из рейсов едет до Санкт-Петербурга.