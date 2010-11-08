Австрию заинтересовало предложение по строительству дороги Львов–Чоп

Австрию заинтересовало предложение, озвученное сегодня украинской стороной, относительно совместного строительства дороги от Львова до Чопа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Мне кажется, оно принято позитивно», – сказал он.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что украинская сторона также предложила Австрии выступить с инициативой рассмотрения транспортных вопросов в Европейском Союзе.

Он подчеркнул, что строительство дороги от Львова до Чопа может быть напрямую связано с планируемым развитием европейских транспортных коридоров.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Венском экономическом форуме премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обратился к представителям правительства Австрии с предложением совместно простроить дорогу от Львова до Чопа. При этом он предложил вариант участия в строительстве дороги украинского и австрийского капитала в пропорции 50 на 50.

«Мы готовы на 50% профинансировать это дело. И у нас будет из Вены до Львова прекрасная автострада», – сказал Н.АЗАРОВ.