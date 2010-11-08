Гендиректор «Укрзализныци» Костюк награжден почетным дипломом

Генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК награжден почетным дипломом и юбилейной монетой в честь юбилея Президента Украины, Народного посла Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, сегодня, 8 ноября, эти знаки отличия М.КОСТЮКУ вручил почетный председатель фонда «Украинское народное посольство», первый президент Украины Леонид КРАВЧУК.

В ходе торжества Л.КРАВЧУК отметил, что данная награда вручается за благотворительную деятельность.

«Этой медалью награждаются люди, которые делают для Украины большую работу. Именно таким человеком является Михаил КОСТЮК, который все свои силы и энергию отдает родному делу – железной дороге», – сказал Л.КРАВЧУК.

*** Главной целью деятельности Всеукраинского фонда содействия международному общению «Украинское народное посольство» является развитие сотрудничества и дружеских отношений между народами, укрепление международного авторитета Украины, реализация международных благотворительных программ и пр.