В Харькове презентовали 8 автобусов, полученных в рамках подготовки к Евро-2012

Сегодня в Харькове презентовано первые 8 автобусов марки ЛАЗ А-183, которые прибыли из Львова в рамках государственной и городской целевых программ подготовки Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, во время церемонии руководители города и области отметили, что этот транспорт приобретен с целью транспортного обслуживания жителей города, участников и гостей чемпионата Европы по футболу.

«Сегодня перед нами современный автобус, который не уступает автобусу иностранного производства. Я горжусь тем, что такие автобусы производят в Украине, но еще больше горжусь, что они будут работать на улицах Харькова, - сказал председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

По его словам, на каждом из автобусов будет размещен логотип Евро-2012. УЕФА разрабатывает логотип для всех городов, которые будут принимать Евро 2012, и это будет единая модель эмблемы с особенностями каждого города.

В ближайшее время ожидается прибытие в Харьков еще 8 таких автобусов. Сегодня они проходят обкатку и в ближайшее время прибудут в город. Приобретение техники осуществляется за счет средств госбюджета Украины. Общая стоимость 16 автобусов марки ЛАЗ А-183 составляет 24,6 млн. грн.

Согласно информации Департамента транспорта и связи Харьковского горсовета, процедуру закупки было поручено осуществить КП «Харьковпасс», которое заключило договор с ООО «Львовские автобусные заводы» на закупку 11 единиц автобусов и 97 единиц троллейбусов, в том числе 67 троллейбусов ЛАЗ Е-183 (одинарные) стоимостью 1 единицы - 2,2 млн. грн., 30 троллейбусов ЛАЗ Е-301 (спарені) стоимостью 1 единицы - 4,5 млн. грн., 10 автобусов ЛАЗ А-183 (городские) стоимостью 1 единицы. - 1,560 млн. грн., один ЛАЗ А-5208 (туристический) стоимостью - 2,500 млн. грн. на общую сумму 300 млн. 500 тыс. грн.