Министр транспорта Чехии оштрафован и лишен водительских прав на полгода

Муниципалитет чешского города Нымбурк оштрафовал министра транспорта страны Вита БАРТА на пять тысяч чешских крон (около 300 долларов) и лишил права вождения автомобиля на полгода, сообщает чешский телеканал Nova.

Оказалось, что В.БАРТА ездил на дорогом автомобиле без действительных регистрационных номеров.

За данный проступок чешского министра могли лишить водительских прав на два года и оштрафовать на 10 тысяч крон.

Как отмечает телеканал, В.БАРТА стал первым в истории министром транспорта Чехии, которого за правонарушение лишили права водить машину.

Министр транспорта Чехии сказал, что полностью согласен с решением муниципалитета Нымбурка.

В.БАРТА пообещал, что до мая 2011 года будет ездить исключительно на служебной машине, а в выходные дни в роли водителя личного автомобиля будет его супруга.