Спор «Укртелекома» и «Голден Телекома» завершился заключением договора

Долговременный спор "Укртелекома" с «Голден Телекомом» относительно условий взаимосоединения завершился заключением договора. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укртелекома».

По предоставленной информации, по условиям договора установлен перечень услуг, которые стороны предоставляют друг другу, определены условия взаиморасчетов, установлены конкретные сроки выполнения обязательств прошлых периодов, применен компромиссный вариант ставок взаиморасчетов, которые отвечают действующим решениям Национальной комиссии по вопросам регулирования (НКРС).

В частности, для собственных абонентов «Голден Телекома» предусмотрен транзит трафика на сети других операторов через сеть "Укртелекома".

Заключение договора также дает возможность сторонам создать взаимосоединение в новых точках в интересах обеих компаний и потребителей.

При этом в "Укртелекоме" выразили «надежду», что «Голден Телеком» «вовремя и в полном объеме выполнит свои обязательства по договору и не будет вынуждать нас опять применять оперативные санкции, в частности в виде ограничений в обслуживании».

Вместе с тем, как отметили в компании, в случае необходимости, «мы готовы немедленно применять все предусмотренные действующим законодательством действия для защиты интересов "Укртелекома".

При этом в компании сообщили, что все время до заключения договора "Укртелеком" действовал «исключительно в рамках действующего законодательства» (ограничивая доступ «Голден Телекому» на свою сеть – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, по данным «Голден Телекома», в рамках договоренностей «Укртелеком» возобновляет транзит международного трафика «Голден Телекома» в полном объеме, маршрутизацию трафика абонентов «Голден Телекома» на местных сетях в 21 городе Украины, а также транзит трафика на междугородных сетях. Одновременно ОАО «Укртелеком» подписал договор на взаимосоединение с сетью «Голден Телекомом» на 2010 год, которым предусмотрены взаиморасчеты на приемлемых для обеих компаний условиях.

Справка УНИАН. ООО «Голден Телеком» и ЗАО «Украинские радиосистемы» входят в международную группу VimpelCom Ltd. Компании предоставляют услуги мобильной и фиксированной связи, передачи данных, доступа, в Интернет с использованием разных технологий, в том числе оптически волоконного доступа.

"Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.