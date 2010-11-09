Цены на авиабилеты в России могут подорожать

В московских аэропортах резко выросла стоимость авиатоплива; авиакомпании уже задумались о повышении цен на билеты, пишет газета «Коммерсантъ».

Основной причиной подобного роста стало увеличение мировых цен на нефть, а также переориентация НПЗ на выпуск зимнего дизеля, сообщает Газета.Ру.

Несколько участников авиарынка сообщили «Ъ» о резком росте цен на авиакеросин. Действительно, по данным ИАЦ «Кортес», в ноябре оптовые цены на авиатопливо «на входе» в московских аэропортах увеличились до 19,4 тыс. рублей с учетом НДС, что на 7,7% выше, чем в летнем сезоне. Аэропорты ответили увеличением розничных цен на 5%. По данным компании, в ноябре цена керосина с услугой по заправке самолета в аэропортах московского авиаузла в среднем составит около 26,5 тыс. рублей за тонну без учета НДС.

Авиакомпании уже планируют компенсацию роста расходов. В пресс-службе «Аэрофлота» «Ъ» заявили, что перевозчик рассматривает возможность повышения топливных сборов.

«Однако, пока решения на этот счет не принято, ожидается, что вопрос будет решен до конца недели»,— говорят в компании.