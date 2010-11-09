Чистая прибыль «Укрпочты» выросла на 13%

Чистая прибыль Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» за 9 месяцев 2010 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,1% и составила 19,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, доход предприятия за отчетный период вырос на 9,4% и составил 3 млрд. 720,3 млн. грн.

При этом более 2,0 млрд. грн. дохода получено от услуг связи, что на 11% больше, чем год назад.

Основную долю в общей структуре доходов компании составили доходы от доставки пенсий и денежной помощи – 34,8% от всех доходов за 9 месяцев 2010 года. Доля доходов от доставки письменной корреспонденции составила 19,6%, от финансовых услуг – 12%, от доставки печатных и периодических изданий – 7,9%, посылок – 5%, от торговли – 5,2%, от коммерческих услуг – 2,5%, от других услуг – 12,8%.

Как отмечают в пресс-службе, активно продолжается внедрение и развитие новых услуг. Заключены соглашения об обмене сгруппированными отправлениями «Консигнация» с почтовыми службами Словацкой Республики, Финляндии, Германии, Чехии, что дало увеличение доходов от предоставления этой услуги на 17,4%. Также увеличились доходы от услуги «Курьерская доставка» на 40,6%.

Рентабельность предприятия за отчетный период не изменилась и составила 0,5%.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» - национальный оператор почтовой связи, имеет в своем составе свыше 15 тыс. отделений почтовой связи (из них свыше 11 тыс. – в сельской местности), которые предоставляют услуги населению на всей территории Украины. На предприятии работают около 110 тыс. работников.

Компания обслуживает почти 15 млн. абонентских почтовых ящиков, имеет прямой почтовый обмен с 72 странами мира, обслуживает 37 магистральных автомобильных маршрутов длиной свыше 29,4 тыс. км и 3 авиационных маршрута для перевозки почты и печатных изданий.

Предприятие ежегодно распространяет более 1 миллиарда экземпляров периодических печатных изданий, пересылает сотни миллионов единиц письменной корреспонденции, осуществляет десятки миллионов почтовых переводов. В целом «Укрпочта» предлагает потребителям свыше 50 видов услуг.