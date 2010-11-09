Крюковский вагонзавод передал «Укрзализныце» 11 пассажирских вагонов

Сегодня ОАО “Крюковский вагоностроительный завод” (Кременчуг, Полтавская обл.) передал «Укрзализныце» 11 пассажирских вагонов, которые изготовлены на предприятии для Юго-Западной железной дороги.

В мероприятии принял участие заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

Среди 11 пассажирских вагонов 5 – типа СВ и 6 – купейного типа. Они будут курсировать в составе фирменных поездов первого класса.

В настоящее время вагоностроительный завод заканчивает изготовление еще 10 вагонов купейного типа, которые будут полностью подготовлены до 10 декабря этого года.

В конструкции пассажирских вагонов предусмотрены: система кондиционирования воздуха, система видеонаблюдения и пожарной сигнализации, мониторы и информационные табло для пассажиров, вакуумные туалеты, автоматическая блокировка внешних дверей при скорости движения больше 5 км/час.

Также особенностью новых вагонов является то, что у них на 2 метра длиннее кузов, что позволяет разместить десять купе.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3 тыс. 300 штук.