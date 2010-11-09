ГАИ предупредил грузоперевозчиков о необходимости дополнительного оборудования транспортных средств

Министерство внутренних дел Украины в связи с присоединением Украины к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) ужесточило требования к транспортным средствам, которые перевозят опасные грузы по территории Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте ГАИ МВД Украины, в частности, каждая транспортная единица, которая перевозит опасные грузы, должна комплектоваться предметами дополнительного оборудования, перечень которых определяется в зависимости от номеров образцов знаков опасности, указанных для перевозимых опасных грузов.

Транспортная единица во время перевозки всех опасных грузов, независимо от номеров образцов знаков опасности в обязательном порядке должна быть укомплектована не менее чем одним противооткатным упором на каждое транспортное средство (при этом противооткатный упор должен соответствовать максимальной массе транспортного средства и диаметру его колес).

Кроме того, грузовые автомобили должны иметь не менее двух предупредительных знаков (устройств) с собственной опорой (конусами со светоотражающей поверхностью или мигающими фонарями желтого цвета с автономным питанием или знаками аварийной остановки).

Транспортная единица во время перевозки всех опасных грузов, независимо от номеров образцов знаков опасности в обязательном порядке должна быть укомплектована жилетами оранжевого цвета со светоотражающими элементами для каждого члена экипажа, защитными перчатками для каждого члена экипажа, переносными фонарями для каждого члена экипажа, а также средствами защиты глаз (например: защитными очками) для каждого члена экипажа. Фонари не должны иметь открытых металлических поверхностей, способных привести к искрообразованию. Закрытые транспортные средства во время перевозки таких опасных грузов должны комплектоваться переносными фонарями, выполненными во взрывозащищенном исполнении.

Транспортное средство также должно быть укомплектовано жидкостью для промывания глаз, средствами защиты органов дыхания, необходимыми, чтобы аварийно покинуть транспортное средство, для каждого члена экипажа транспортного средства, лопатой, тентом для накрытия канализационных коллекторов (дренажной ловушкой), пластмассовым контейнером для остатков опасных грузов.