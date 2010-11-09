«АэроСвит» с 9 ноября увеличил частотность рейсов Киев-Тбилиси до 10 в неделю

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" увеличила интенсивность воздушного сообщения между Киевом и Тбилиси с 7 до 10 рейсов в неделю.

Как сообщает УНИАН пресс-служба компании, с 9 ноября 2010 года к ежедневным полетам в Тбилиси добавляются три дополнительных – во вторник, четверг и воскресенье.

Согласно сообщению, до конца зимней навигации число рейсов поэтапно возрастет до 12 в неделю: в начале февраля и в марте 2011 г. на линии будут введены соответственно 11-я и 12-я частоты.

Напомним, год назад компания выполняла на линии 3 рейса в неделю.

Полеты между Киевом и Тбилиси осуществляются в партнерстве с грузинским авиаперевозчиком Georgian Airways согласно заключенному между компаниями код-шеринговому соглашению. Оперирующим перевозчиком на маршруте является "АэроСвит".

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В 2010 году "АэроСвит" обслуживает более 70 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных - в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок. Совместно с компаниями-партнерами "АэроСвит" также доставляет пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины - Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Луганск, Львов, Одессу, Севастополь, Симферополь, Харьков, Черновцы и Ужгород.

На рейсах авиакомпании используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767, среднемагистральные Boeing 737, Airbus 320 и Embraer 195, а также региональные воздушные суда Embraer 145 и Антонов-148.