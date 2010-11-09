Украинская Антипиратская Ассоциация будет блокировать CamRip-копии с помощью EX.ua.

Теперь сотрудники специального отдела Украинской Антипиратской Ассоциации (УАПА) смогут блокировать CamRIP-копии фильмов (копии кинофильмов, сделанные зрителями в кинотеатрах) не только на портале EX.ua, но и на украинских файлообменных ресурсах. Соответствующее соглашение стороны заключили на этой неделе.

По словам заместителя председателя УАПА Игоря Михайлова, механизм по автоматическому блокированию CamRIP-копий был разработан совместно с порталом EX.ua. Первым файлообменным ресурсом, который присоединился к данному соглашению стал Upload.com.ua. С другими аналогичными ресурсами ведутся переговоры.

«Акция, запущенная совместно с УАПА – это лишь первый шаг запланированной на ближайший год, программы по сотрудничеству с правообладателями», – сообщил УНИАН представитель EX.ua Валерий Вавилов. По его словам, представители портала последние 5 лет ведут переговоры с правообладателями, многие из которых в ближайшее время перерастут в полномасштабное сотрудничество. Информация о ряде соглашений между EX.ua и правообладателями станет общедоступной в ближайшее время.

До недавнего времени Украина по количеству распространяемых CamRIP-копий лидировала в Европе. В этой связи Ассоциацией и основными кинодистрибюторами была предложена поправка к закону Украины «Об авторском праве и смежных правах», запрещающая записывать кинофильмы во время их демонстрации в кинотеатрах, даже для личного использования.

Как сообщалось, в середине октября о сотрудничестве с EX.ua договорился крупный издатель и дистрибутор казуальных игр – Alawar Entertainment, который будет использовать файлообменную сеть, как торговую площадку.