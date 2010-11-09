Ко Дню города в Киеве хотят открыть новые станции городской электрички

К Дню Киева в столице планируют открыть новые станции городской электрички.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В мэрии информируют, что первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ провел совещание по вопросам продолжения строительства железнодорожного кольца городской электрички. В совещании также приняли участие начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН, директор института «Киевпроект» Владимир ВОРОБЬЕВ, заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, руководители профильных коммунальных предприятий. Участники встречи осуществили объезд по маршруту железнодорожного кольца и обсудили актуальные вопросы, связанные с реализацией проекта.

«Уже выполнен ряд подготовительных работ, утверждено технико-экономическое обоснование проекта. Теперь необходимо завершить разработку проектно-сметной документации, и уже в начале следующего года при поддержке Юго-Западной железной дороги мы сможем начать сооружение станций и пересадочных узлов», – проинформировал А.ПОПОВ.

Он добавил, что на реализацию проекта необходимо направить приблизительно 50-60 млн. грн. (без учета закупки подвижного состава).

В свою очередь, А.КРИВОПИШИН сообщил, что для того, чтобы обеспечить интервал движения электропоездов на маршруте не более 12-15 минут, необходимо дополнительно закупить 4-5 единиц подвижного состава. Это будут трехдверные электропоезда большой вместимости, построенные по принципу конструкции поездов метрополитена.

Главный проектант железнодорожного кольца, директора института «Киевпроект» В.ВОРОБЬЕВ обратил внимание на то, что цель данного проекта – использовать существующие железнодорожные пути не только для обеспечения междугородного и международного сообщения, но и для осуществления пассажирских перевозок в пределах столицы. Работа полного кольца городской электрички, по его словам, позволит ощутимо разгрузить транспортную сеть города.

Как сообщал УНИАН, 28 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге после введения в эксплуатацию транспортного узла «Левый берег» в Киеве сообщил, что кольцевое движение городской электрички будет налажено до сентября 2011 года.