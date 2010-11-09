КВЗ в 2011 году достроит сварочно-сборочный корпус цеха пассажирского вагоностроения

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг. Полтавской обл.) в 2011 году закончит строительство сварочно-сборочного корпуса цеха пассажирского вагоностроения стоимостью 180 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе рабочего визита на завод заявил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

«Вы посмотрите, что они строят! Это будет огромный цех. Площадь 20 тыс. кв. метров. Стоимость 180 млн. грн.», - сказал Л.ЛОБОЙКО.

Председатель наблюдательного совета предприятия Владимир ПРИХОДЬКО уточнил, что цех планируют построить к концу следующего года.

«Мы заканчиваем сейчас металлокаркас цеха и начинаем перекрытие. Откроем его в конце следующего года»,- говорит В.ПРИХОДЬКО. Он также добавил, что новый цех будет рассчитан на выпуск 200 пассажирских вагонов год.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза до 3 тыс. 300 штук.