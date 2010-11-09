Судно «Черноморнефтегаза» спасло терпящий бедствие в Черном море сейнер «Эллада»

Спасательное судно «Центавр» государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (Симферополь) взяло на буксир и доставило в порт «Черноморск» рыболовецкий сейнер «Эллада» из Мариуполя, который терпел бедствие в Черном море, в 44 милях северо-западнее Тарханкутского полуострова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Судно, на борту которого был экипаж из 7 человек, находилось в море на осенней путине.

«В условиях шестибалльного шторма и при порывах ветра свыше 20 метров в секунду у рыбаков вышел из строя главный двигатель. Положение судно удерживало двумя якорями, однако в любой момент под натиском шторма оно могло сорваться в неуправляемый дрейф», - сказано в пресс-релизе.

Информация о терпящем бедствие сейнере поступила в службу технологического порта «Черноморнефтегаза» вечером 8 ноября от оперативного дежурного Одесского аварийно-спасательного координационного центра. На помощь рыбакам вышел «Центавр». В ночь на 9 ноября он взял сейнер на буксир. Сегодня в 11.00 спасательная операция завершилась.