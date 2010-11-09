На электрификацию участка ЮЖД от Малой Перещепинской до Кременчуга нужно еще 800 млн.

Для завершения электрификации участка Южной железной дороги (ЮЖД) от Малой Перещепинской до Кременчуга необходимо еще 800 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник ЮЖД Виктор ОСТАПЧУК, находясь в Кременчуге.

По его словам, в рамках электрификации на всей протяженности дороги будут реконструированы все остановочные платформы и вокзалы.

«Это большие деньги. Чтобы закончить эту электрификацию с учетом тяговой подстанции, нужно 800 млн. грн.», – сказал В.ОСТАПЧУК.

Он отметил, что для электрификации используются в основном кредитные средства.

Саму электрификацию от Полтавы до Кременчуга планируют закончить к концу 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2009 года Кабинет Министров Украины одобрил проведение электрификации участка Полтава–Бурты в рамках расширения пропускной способности южного направления железнодорожных перевозок (на Крым).

Соответствующим решением правительства утверждено ТЭО проекта «Модернизация железнодорожного направления Полтава–Кременчуг–Бурты. Электрификация участка Полтава–Бурты Южной железной дороги».

Данный проект является одним из ключевых в программе внедрения скоростного сообщения в сети украинских железных дорог. Её общую стоимость «Укрзализныця» оценивает в 2,5 млрд. евро. Стоимость утверждённого проекта составляет 1,982 млрд. грн. (около 0,25 млрд. долл.).

Согласно документу, длина электрифицируемого фрагмента составит 138 км (71 км двухпутного участка и 67 км однопутного). Основная стоимость проекта приходится на строительно-монтажные работы (59% от общих затрат). Стоимость оборудования составит около 15% затрат.