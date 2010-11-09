ЮЖД планирует через год пустить первую электричку на участке Полтава-Кременчуг
16:46, 09 ноября 2010Транспорт/Связь
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В ноябре 2011 года Южная железная дорога (ЮЖД) планирует пустить первую электричку на участке Полтава-Кременчуг.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник ЮЖД Виктор ОСТАПЧУК.
По его словам, до ноября 2011 года данный участок дороги будет полностью электрифицирован.
«Первая электричка там пройдет в следующем году ко Дню железнодорожника. Это к ноябрю», – сказал В.ОСТАПЧУК.
По его словам, электрификация железнодорожного направления Полтава — Кременчуг — Бурты является одним из ключевых в программе внедрения скоростного сообщения на сети Украинских железных дорог.
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