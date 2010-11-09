ЮЖД планирует через год пустить первую электричку на участке Полтава-Кременчуг

В ноябре 2011 года Южная железная дорога (ЮЖД) планирует пустить первую электричку на участке Полтава-Кременчуг.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник ЮЖД Виктор ОСТАПЧУК.

По его словам, до ноября 2011 года данный участок дороги будет полностью электрифицирован.

«Первая электричка там пройдет в следующем году ко Дню железнодорожника. Это к ноябрю», – сказал В.ОСТАПЧУК.

По его словам, электрификация железнодорожного направления Полтава — Кременчуг — Бурты является одним из ключевых в программе внедрения скоростного сообщения на сети Украинских железных дорог.