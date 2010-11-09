Американский авторынок в октябре вырос на 13%

Как отмечают в GM, несмотря на закрытие нескольких брендов автоконцерн смог показать рост продаж по сравнению с прошлым годом благодаря выводу на рынок новых кроссоверов Chevrolet Equinox, GMC Terrain и Cadillac SRX, а также новых пикапов.

Ford в октябре продал 157 650 автомобилей - на 15% больше, чем годом ранее, а локомотивами продаж стали легковые модели Fusion и Focus, а также пикапы F-Series.

Chrysler демонстрирует положительную динамику седьмой месяц подряд - в октябре на 37% до 90137 машин, рост продаж обеспечили новый Jeep Grand Cherokee и пикап Ram. Правда, в прошлом месяце американская марка опустилась на пятое место, уступив Honda.

Среди импортных брендов лидером остается Toyota с показателем 145 474 проданных автомобиля (-4%) - это третий результат среди марок. Японская марка - единственная среди лидеров показала падение продаж, что объясняется падением спроса на ее бестселлеры Camry и Corolla, а в целом снижение реализации легковых автомобилей Toyota в октябре составило 17%.

Honda реализовала в октябре 98 811 машин (+16%) и заняла в общем рейтинге четвертое место, которое ей во многом обеспечил новый минивэн Odyssey 2011 модельного года.

Среди европейских брендов по-прежнему лидирует Volkswagen - продажи немецкой марки составили 28 332 автомобиля (+16%). По итогам декабря прогнозный рост продаж новых автомобилей в США составит 15%.

В то же время британский авторынок показал наибольшее падение за 18 месяцев – по итогам сентября оно составило 22,2% - до 131 495 единиц. В то же время в количественном выражении нынешний результат на 2,4% провосходит показатели за октябрь 2008 года, а также находится на уровне прошлгоднего октября, если не учитывать 37 тыс. машин, проданных по программе утилизации. За десять месяцев 2010 года в Великобритании было реализовано 1 млн. 767 тыс. 154 автомобилей – на 4,8% больше, чем годом ранее.

Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), за последние 12 месяцев продажи автомобилей в этой стране выросли на 9,6%, однако с окончанием утилизационной программы спрос на новые автомобили за последние 3 и 6 месяцев упал на 13,6% и 6,1% соотвественно.

Снижение продаж продолжится и в дальнейшие месяцы, однако к концу года в SMMT ожидают некоторого роста авторынка в связи с повышением с января 2011 года налога на добавленную стоимость. По прогнозам SMMT, в 2010 году продажи автомобилей в Великобритании покажут небольшой рост – на 1,5% до 2,026 млн. машин.

Безусловным лидером автомобильного рынка Великобритании по итогам октября остается американская марка "Ford", реализовавшая 16 344 автомобиля (-30,3%). На втором месте идет британский "Vauxhall" с показателем 15970 машин, что на 17,5 ниже прошлогоднего результата. Третью строчку в рейтинге самых продаваемых в Англии марок занимает "Volkswagen", объем реализации которого составил 12 814 автомобилей (+8,8%). Замыкают "пятерку" лидеров марки BMW (10034 шт., +24,8%) и "Renault" (7495 шт., -11,2%).

ЛІГАБізнесІнформ