Начальник ЮЖД предлагает КВЗ модернизировать поезда - установкой асинхронного двигателя

Начальник ЮЖД Виктор ОСТПАЧУК предлагает Крюковскому вагоностроительному заводу (г. Кременчуг, Полтавской обл.) осуществлять модернизацию поездов с установкой асинхронного двигателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ОСТАПЧУК заявил сегодня в ходе рабочего визита на предприятие.

«Сегодня в Европе во всю идет модернизация поездов. Вагонзавод может брать старые поезда и делать модернизацию. Это серьезная работа. Или можно организовать совместное производство. Например, в Харькове», - сказал В.ОСТАПЧУК.

Напомним, ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" произвело поезд метро с асинхронным приводом. Такой состав дает возможность экономить до 25% топливно-энергетических ресурсов.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза до 3 тыс. 300 штук.