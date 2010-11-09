"Состав метро с асинхронным двигателем необходим Харьковскому метро" - начальник ЮЖД

Начальник Южной железной дороги (ЮЖД) Виктор ОСТАПЧУК будет способствовать Крюковскому вагоностроительному заводу (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в поставке поездов метро с асинхронным двигателем для Харьковского метрополитена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время посещения предприятие.

«Новый состав метро с асинхронным двигателем просто необходим Харьковскому метрополитену. Он дает значительную экономию электричества. Думаю, мы поспособствуем проведению переговоров между заводом и харьковской властью. Вот пройдет первая сессия в облсовете, и в горсовете и встретимся», – сказал В.ОСТАПЧУК.

Как сообщал УНИАН, ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" с апреля 2011 года предложит покупателям поезд метро с асинхронным приводом. Такой состав дает возможность экономить до 25% топливно-энергетических ресурсов.