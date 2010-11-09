Сотрудникам ЮЖД уже сделали 2000 прививок от гриппа

Сотрудникам Южной железной дороги (ЮЖД) уже сделали 2000 прививок от гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам начальник ЮЖД Виктор ОСТАПЧУК, находясь в Кременчуге.

По его словам, дорога готова закупить столько вакцины, сколько будет желающих сделать себе противогриппозную прививку.

«Кто хочет, тех привьем. На сегодня это сделали 2000 человек. Если будут дальше желающие, то закупим еще», – сказал В.ОСТАПЧУК.

Он также отметил, что привиться от гриппа могут все сотрудники дороги – от проводников до машинистов.

«Сейчас проводим работу с людьми, чтобы они понимали, что надо прививаться. Я сам готов привиться и обязательно это сделаю», – заявил В.ОСТАПЧУК.