ЮЖД получила от госадминистраций только 32% компенсации за льготную перевозку пассажиров

Южная железная дорога (ЮЖД) получила только 32% компенсации за льготную перевозку пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции журналистам сообщил начальник дороги Виктор ОСТПАЧУК.

По его словам, в этом году платежи госадминистраций железнодорожникам ухудшились.

«В этом году все плохо платят. Сейчас избраны новые советы, новые органы власти, и мы будем обращаться к ним с целью компенсации», - сказал В.ОСТАПЧУК. Он также добавил, что в связи с большой задолженностью компенсации за льготную перевозку пассажиров ЮЖД не планирует отменять поезда.

«Поезда отменять не будем. Все будут ездить, как ездили», - сказал В.ОСТПАЧУК.

Как сообащл УНИАН, Южная железная дорога по результатам 9 месяцев 2010 г. получила 669,4 млн. грн. убытка от пассажирских перевозок.