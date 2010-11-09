«Укрзализныця» не рассматривает вопрос повышения тарифов для пассажиров

17:42, 09 ноября 2010
Транспорт/Связь
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«Укрзализныця» на сегодняшний день не рассматривает вопрос о повышении стоимости перевозки пассажиров
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Кременчуге заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.
«Вопрос о повышении стоимости билетов для пассажиров на сегодняшний день не стоит», – сказал он.
Однако при этом Л.ЛОБОЙКО не исключил возможности упорядочения пассажирских тарифов. «Мы хотим, чтобы восторжествовала справедливость, и думаем, как сделать цену на нижнюю полку чуть выше, а на верхнюю – чуть ниже. Цена проезда в вагоне с кондиционером и без сейчас тоже одинаковая. Это называется упорядочение тарификации, мы над этим работаем. Но это еще не значит, что оно уже в действии», – сказал заместитель гендиректора "Укрзализныци".
Как сообщал УНИАН, 3 ноября т.г. генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК заявил, что тарифы на железнодорожные перевозки грузов необходимо пересматривать. По его словам, тарифы «Укрзализныци» приблизительно на 20% ниже, в зависимости от груза, чем тарифы соседних с Украиной стран, а это препятствует созданию условий для стимулирования закупки своего подвижного состава частными предприятиями.
Соответствующий документ относительно повышения стоимости грузоперевозок уже передан в Министерство транспорта и связи Украины.
Что касается тарифов на пассажирские перевозки, то М.КОСТЮК отметил, что на сегодня необходимо максимально удержать уровень этих тарифов, однако на отдельные виды перевозок можно пересматривать.

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