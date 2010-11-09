Поезд «Киев-Симферополь» будет оснащен новыми вагонами и сократит время нахождения в пути.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кременчуге заявил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО.

По его словам, полученные сегодня от Крюковского вагоностроительного завода вагоны будут направлены в состав поездов Киев-Москва и Киев-Симферополь.

«Мы обновим поезд на Симферополь. Теперь там будут все вагоны только с дисковыми тормозами. Это будет комфортный поезд. Мы планируем сократить время нахождения этого поезда в пути. Хотим, чтобы он с Симферополя отбывал на 2 часа позже, а прибывал на 2 часа раньше. Сейчас он идет 15 часов, а будет меньше», - сказал Л.ЛОБОЙКО.

Он отметил, что назовет новое время отправления данного поезда и время его нахождения в пути в ближайшее время.