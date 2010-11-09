«Укрзализныця» заменит вагоны «Столичного экспресса» на вагоны типа «Украина-2»

«Укрзализныця» планирует заменить вагоны «Столичного экспресса» на вагоны типа «Украина-2».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО, находясь сегодня в Кременчуге.

По его словам, 16 ноября текущего года состоится тендер на закупку таких вагонов.

Как сообщил начальник Южной железной дороги (ЮЖД) Виктор ОСТАПЧУК, освободившиеся вагоны "Столичного экспресса" (Киев–Харьков) будут запущены на другие маршруты Южной железной дороги.

«Из новых 18 вагонов будут сформированы два состава», – уточнил В.ОСТАПЧУК.

Отметим, пассажирский вагон «Украина-2» предназначен для междугородних и международных пассажирских перевозок по железным дорогам колеи 1520 и 1435 мм и выпускается Крюковским вагоностроительным заводом.