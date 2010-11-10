Корпорация «Богдан» увеличила производство автобусов и троллейбусов на 70%

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, в январе-октябре т.г. выпустила на производственных мощностях в Черкассах и Луцке 754 автобуса и троллейбуса, что на 70,2% превысило показатель января-октября 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его информации, рост производства автобусов по-прежнему обусловлен активной экспортной политикой компании.

С.КРАСУЛЯ также напомнил, что корпорация является единственным отечественным производителем, который не останавливал производство автобусов и троллейбусов в кризис.

Напомним, корпорация «Богдан» - единственная из компаний транспортного машиностроения Украины, которая сертифицировала свои троллейбусы на рынке Европейского Союза, а также начала совместное производство троллейбусов в Чехии. Кроме того, корпорация имеет сертификат МинЖКХ на свои троллейбусы для их эксплуатации в условиях горной трассы.

На сегодня корпорация имеет самый широкий модельный ряд автобусов и троллейбусов среди отечественных производителей. Продукция корпорации представлена абсолютно во всех классах: от особо малого до сверхбольшого. Производственные мощности компании позволяют ей изготовлять до 9 000 автобусов и троллейбусов в год.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» - один из крупнейших субъектов авторынка Украины. Создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в стране мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Первая очередь производства средних, больших и особо больших автобусов и троллейбусов в Луцке была введена в эксплуатацию весной 2006 года. Вторую планируется ввести до конца 2010 года.