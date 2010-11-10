ЛЖД: Водители нарушают правила пересечения железнодорожных переездов

Несмотря на значительное количество трагических и резонансных случаев на железнодорожных переездах, на Львовской железной дороге (ЛЖД) продолжают фиксировать попытки водителей пересечь переезды на запрещающие сигналы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД, в течение двух последних недель таких случаев, которые создали прямую угрозу жизни и здоровью людей, произошло три.

В частности, в Ривненской области на перегоне Здолбунов–Ривне дежурная переезда зафиксировала нарушение правил пересечения железнодорожного переезда маршрутным такси сообщением Здолбунов–Ривне. Водитель этого транспортного средства продолжил движение при запрещающем сигнале светофора и опускающихся шлагбаумах, причем во время движения сбил основной шлагбаум (на этом переезде установлены четыре шлагбаума, перекрывающих всю проезжую часть).

Уже на следующий день в Ивано-Франковской области на железнодорожном переезде в городе Яремче водитель грузопассажирского микроавтобуса «Мерседес-Бенц» проехал железнодорожный переезд перед поездом, чем создал аварийную ситуацию.

Как сообщают на ЛЖД, 6 ноября т.г. на перегоне Дубрыничи–Большой Березный на переезде автодороги Львов–Самбор–Ужгород едва не повторилась ситуация, недавно произошедшая в Марганце. Машинист электровоза вынужден был применить экстренное торможение при скорости движения 45 км/ч для предупреждения наезда на переполненный пассажирами автобус ЛАЗ-699Р, государственный номерной знак АО 5591 АО, сообщением Ужгород–Люта.

Водитель автотранспортного средства за 150-180 м до приближения локомотива внезапно начал движение и остановился на расстоянии 1,5-2 м от первого рельса. Локомотив на экстренном торможении проехал переезд и остановился за ним на расстоянии 10-15 м. После этого, несмотря на запрещающие сигналы световой и звуковой сигнализации, водитель автобуса возобновил движение через переезд. Информация об инциденте сразу была передана в правоохранительные органы. В тот же день сотрудники ГАИ составили протокол об административном нарушении водителя.

Как подчеркивают на ЛЖД, каждый из этих случаев – это пример безответственности водителей автотранспортных средств и прямая угроза жизни людей. Как констатируют на дороге, несмотря на постоянное внимание к теме аварийности при пересечении железнодорожных переездов, водители упорно продолжают нарушать правила, написанные для того, чтобы уберечь их и других участников движения от опасности. На ЛЖД напоминают, что переезд – зона особой опасности и его пересечение требует особого внимания.

Как сообщал УНИАН, за последний месяц в Украине произошло несколько трагических ДТП на железнодорожных переездах, в результате которых погибли люди. Их виновниками были водители автотранспортных средств.

Правительство планирует разработать государственную программу с целью обеспечения безопасности на железнодорожных переездах.

В соответствии с этой программой, на первом этапе государство профинансирует обустройство шлагбаумами всех без исключения переездов через железнодорожные пути. Второй этап реализации программы предусматривает сооружение мостов и путепроводов через железнодорожные пути с целью полной ликвидации всех переездов.