Киевский метрополитен вводит новый месячный проездной билет

15 ноября 2010 года в Киевском метрополитене вводятся в обращение месячные проездные билеты на основе пластиковых бесконтактных карточек с возможностью продления срока их действия на следующий календарный месяц или вторую половину текущего месяца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”.

Впервые приобрести месячный проездной билет с возможностью продления срока действия можно в кассах станций метрополитена по стоимости, установленной согласно действующему тарифу. В цену билета входит залоговая стоимость бесконтактной карточки - 7 грн. и стоимость месячного проездного билета - 95 грн. или проездного билета на вторую половину месяца - 48 грн.

Продлить срок действия месячного проездного билета на основе пластиковой бесконтактной карточки можно будет в кассах станций метрополитена и с помощью автоматов дозаписи бесконтактных карточек (АДБК), с 22 числа текущего месяца – на следующий месяц, с 15 числа – на вторую половину текущего месяца.

Справка УНИАН. Сейчас в столичном метро на основе пластиковых бесконтактных карточек действуют проездные билеты на количество поездок, а также обычные месячные проездные билеты.