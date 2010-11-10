Кабмин намерен повысить плату за использование российской авиацией комплекса НИТКА в Крыму

Кабинет министров Украины намерен повысить плату за использование российской авиацией научно-испытательного тренажерного комплекса авиации (НИТКА) в г. Саки (Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ.

Отвечая на вопрос, будет ли повышена оплата за использование комплекса НИТКА, М.ЕЖЕЛЬ сказал: «Я думаю, что да. Я думаю, что в следующем году будет увеличена. Все же дорожает, газ дорожает».

Министр отметил, что на базе полигона, где находится комплекс НИТКА, планируется создать государственное предприятие Министерства обороны, в котором не будет воинской части.

***НИТКА - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца и предназначенный для отработки техники взлёта и посадки самолёта на авианосец.