Аэропорт «Винница» должен стать примером государственно-частного партнерства – Порошенко

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что аэропорт "Винница" должен стать примером эффективного государственно-частного партнерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Виннице.

«Я убежден, что аэропорт "Винница"должен быть примером эффективного государственно-частного партнерства. Это не должно быть развитие только за частные инвестиции или за счет средств государственного бюджета », - сказал он.

«Мне кажется, что аэропорт «Винница» является чрезвычайно перспективным, - отметил П. ПОРОШЕНКО, - учитывая развитие воздушного сообщения и тот потенциал, который на сегодняшний день есть».

Как сообщал УНИАН, винницкий аэропорт 15 октября т.г. принял первый самолет авиарейса «Винница-Лодзь-Винница» с официальной делегацией Лодзинского воеводства на борту.

Справка УНИАН. В декабре 2008 года Кабинет министров открыл международный пункт пропуска через государственную границу для воздушного сообщения в аэропорту "Винница" (Винницкая область).

В мае 2008 года Министерство транспорта и связи выдало лицензию аэропорту "Винница" на обслуживание внутригосударственных пассажирских авиарейсов.