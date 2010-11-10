"Кредит-Рейтинг" повысил рейтинг выпуска облигаций ЮЖД до уровня uaА

Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга выпуска именных процентных облигаций (серия А) Южной железной дороги (ЮЖД, г. Харьков) на сумму 100 млн. грн. сроком обращения 2 года с уровня uaBBB до уровня uaА. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе агентства. Прогноз рейтинга изменен на «Позитивный».

К факторам, поддерживающим уровень кредитного рейтинга, в агентстве отнесли: монопольное положение ГАЖТУ «Укрзализныця», в состав которой входит эмитент, в сфере железнодорожного транспорта и наличие соответствующей инфраструктуры; стратегическое значение железнодорожного транспорта для экономики Украины; приемлемая долговая нагрузка ГАЖТУ «Укрзализныця».

Факторами, ограничивающими уровень кредитного рейтинга, по мнению "Кредит-Рейтинга" являются: нестабильность экономики Украины, что влияет на объемы грузовых перевозок; ожидаемые значительные капиталовложения; неопределенность относительно планов реформирования и стратегии развития ГАЖТУ «Укрзализныця»; отсутствие консолидированной финансовой отчетности ГАЖТУ «Укрзализныця»; зависимость деятельности ГАЖТУ «Укрзализныця» от государственного регулирования.

По информации «Кредит-Рейтинга», заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaA характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Основным направлением деятельности Южной железной дороги является перевозка грузов и пассажиров железнодорожным транспортом. Для обновления агентство использовало финансовую отчетность Южной железной дороги за І полугодие 2010 г., а также внутреннюю информацию, предоставленную эмитентом в ходе рейтингового процесса.