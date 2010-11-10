ЮЗЖД купит у «Электровозстроения» два магистральных электровоза за 73 млн. грн.

ГП «Юго-Западная железная дорога» (ЮЗЖД) закупит по процедуре закупки у одного участника 2 магистральных электровоза ДС3 у ГП «Днепропетровский научно-производственный комплекс «Электровозостроение».

Как сообщается на официальном портале «Государственные закупки», стоимость процедуры — 73,02 млн. грн.

Срок поставки – декабрь 2010 г. - июнь 2011 г.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД.

Около трети от общего объема пассажирооборота Украины обеспечивается железнодорожниками Юго-Западной железной дороги, в том числе значительная доля международных перевозок.

Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой областей.