Воздушное движение на аэродромах будут обслуживать по новым правилам

С 11 февраля 2011 г. вступят в силу Правила обслуживания воздушного движения на гражданских аэродромах Украины, утвержденные приказом Минтранссвязи от 23.06.2010 № 383 и зарегистрированы в Минюсте под № 979/18274. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, новые правила призваны повысить уровень безопасности и эффективности обслуживания воздушного движения на аэродромах, гармонизировать национальные процедуры с европейскими и усовершенствовать нормативно-правовую базу для дальнейшего развития аэронавигации в Украине.

Согласно новым правилам, аэродромно-диспетчерские башни предоставляют информацию и выдают разрешения воздушным судам, находящимся под их контролем, для обеспечения безопасного, упорядоченного и ускоренного потока воздушных судов на аэродроме или вокруг него с целью предупреждения столкновений. Также осуществляется аварийное обслуживание в случаях авиационного происшествия, получения информации об угрозе безопасности полетов и т.д.

Диспетчеры аэродромно-диспетчерских вышек постоянно наблюдают за всеми полетами над аэродромом и вокруг него, а также за движением транспортных средств и людей в зоне маневрирования аэродрома.

Требования правил распространяются на юридических и физических лиц, деятельность которых связана с выполнением полетов и обслуживанием воздушного движения.

Как подчеркивают в министерстве, общий объем полетов иностранных авиакомпаний в воздушном пространстве Украины составляет более 70%. Ввиду этого, развитие аэронавигационной системы Украины должен удовлетворять не только внутренние потребности, но и быть способным обеспечить свои функции на международном уровне путем гармонизации национальных правил со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), и в первую очередь с правилами, установленными в Европейском регионе ИКАО.