На ДЖД убытки от пригородных пассажирских перевозок выросли на 10%

На Донецкой железной дороге за 10 месяцев т.г. убытки от пригородных пассажирских перевозок выросли на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и достигли почти 349 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

В сообщении отмечается, что всего за 10 месяцев 2010 г. Донецкая железная дорога в пригородном сообщении перевезла более 41 млн. человек, в том числе 33,3 млн. пассажиров (80,4%) льготных категорий.

За этот период процент покрытия расходов составил лишь 6,1%.

В пресс-службе подчеркнули: цифры свидетельствуют, что на сегодня даже запланированные субвенции Государственного бюджета не покрывают суммы, которые должны компенсироваться за перевозку пассажиров льготных категорий железнодорожным транспортом.

Проблемой на сегодня является получение компенсации за льготные перевозки пассажиров. За 10 месяцев 2010 года компенсация составила 6 млн. 58,7 тыс. грн, что составляет лишь 32% от необходимой суммы (18,9 млн. грн).

По отчетным формам за этот период получено компенсации за льготные перевозки: от Донецкой областной госадминистрации – 3 млн. 724 тыс. грн. (27,2%); от Луганской областной госадминистрации – 1 млн. 874,7 тыс. грн. (60,7%); от Министерства образования и науки Украины – 460 тыс. грн. (24,2%); от Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта компенсации не поступало вообще.

На ДЖД акцентировали, что, к сожалению, проблему убыточности пригородных перевозок железной дороге приходится решать самостоятельно. Большие убытки от перевозки пассажиров в пригородном сообщении и долги за компенсацию перевозки пассажиров льготных категорий заставляют Донецкую железную принимать непопулярные меры – с целью оптимизации перевозочного процесса, уменьшения эксплуатационных расходов на пригородные перевозки, с 1 декабря 2010 будут отменены некоторые дневные поезда в пригородном сообщении, наименее популярные и наиболее убыточные.

В пресс-службе напомнили, что сегодня услугами Донецкой железной дороги в пригородном сообщении пользуется 26 льготных категорий населения.

В 2010 году Донецкая железная дорога, согласно действующему законодательству Украины, сохраняет все существующие льготы отдельным категориям населения (например, для участников Великой Отечественной войны, пенсионеров проезд бесплатный, для студентов дневной формы обучения – 50%, для детей 6-14 лет – 75% от полной стоимости билета), а также, начиная с 2010 года, предоставляется бесплатный проезд детям из многодетных семей, заключили в пресс-службе.