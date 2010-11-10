ПЖД объявила тендер на поставку двух новых электровозов постоянного тока

ГП "Приднепровская железная дорога" объявила открытый тендер на поставку магистральных электровозов постоянного тока ВЛ-11М6 или эквивалент. Об этом сообщается на официальном портале «Государственные закупки».

Тендер объявлен на новые, не эксплуатировавшиеся электровозы сборки 2010 года.

Место поставки: Криворожское локомотивное депо ГП "Приднепровская железная дорога", срок поставки – декабрь 2010 г.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров в год.

По итогам 2009 года ПЖД увеличила чистую прибыль более чем в два раза, или на 41,757 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 79,953 млн. грн.

Согласно сообщению, в 2009 году железная дорога увеличила чистый доход на 2,3%, или 152 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 6,63 млрд. грн.

В 2010 году ПЖД планирует получить чистую прибыль на уровне 2009 года.