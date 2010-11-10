В Киеве дорогу от Подольского моста до просп. Ватутина построят в 2012 году

Дорогу от Подольского моста до проспекта Ватутина в Киеве с новой транспортной развязкой планируют построить в 2012 году.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации № 905 от 3 ноября, текст которого имеет в своем распоряжение УНИАН.

Документ подготовлен с целью обеспечения введения в эксплуатацию второй очереди Подольского мостового перехода через реку Днепр от ул. Верхний Вал до просп. Ватутина в первом полугодии 2012 года.

Согласно распоряжению, в 2010-2012 гг. предусмотрено осуществить работы по строительству новой дороги, которые будут включать и сооружение транспортной развязки на примыкании в урочище Горбачиха к Подольскому мостовому переходу и съезду с ул. Верхний Вал через Гавань на мост.

Заказчиком строительства определено КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева”, которое на конкурсной основе определит проектную и строительные организации для выполнения работ по указанному строительству.

В документе говорится, что КГГА обратится в Кабинет министров Украины с ходатайством о включении строительства дороги от Подольского моста до просп. Ватутина со строительством транспортной развязки в Государственную целевую программу подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, в части финансирования в 2010-2012 годах.