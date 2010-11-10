Бельгийские машинисты готовят новую стачку

Профсоюз бельгийских машинистов предупредил руководство Национального общества железных дорог Бельгии (SNCB) о намерении провести забастовку 23 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Поводом для стачки стало невыполнение администрацией SNCB требований, выдвинутых участниками всеобщей суточной забастовки бельгийских железнодорожников 19 октября. Тогда недовольство профсоюза вызвало решение SNCB о реструктуризации B-Cargo - подразделения, обеспечивающего грузовые перевозки, - и преобразовании его в независимую компанию в соответствии с требованием Евросоюза.

Кроме того, железнодорожники требовали выполнить обещание выплачивать премию машинистам грузовых поездов. Это обещание руководство SNCB дало еще в 2008 году. Железнодорожники также не согласны с решением администрации взимать дополнительные семь евро при покупке билета на международные поезда, что, по мнению профсоюза, приведет к закрытию 45 билетных киосков и упразднению 200 рабочих мест.

Всеобщая суточная забастовка бельгийских железнодорожников 19 октября полностью парализовала движение по железным дорогам страны и создала гигантские автомобильные заторы на ее автомагистралях. Для частного сектора стачка повлекла потери в 100-150 миллионов евро в результате снижения на 10-15% производительности на бельгийских предприятиях.