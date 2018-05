ВОЛЯ заключила контракт с компанией SMiT на поставку модулей Secure Plus CAM

Ведущий провайдер Украины ВОЛЯ и компания SMiT, производитель модулей условного доступа (conditional access modules – CAM), заключили контракт на поставку модулей Conax CAM с интерфейсом CI+ и дополнительным уровнем безопасности в виде Chipset Pairing (Secure Plus CAM). Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

А.СИГДА отметила, что модуль Secure Plus CAM полностью совместим со спецификацией CI Plus стандарта V 1.2, указанного в CI Plus Forum, и полностью сертифицирован производителем системы условного доступа Conax. Компания ВОЛЯ провела тщательные испытания нового модуля на различных марках телевизоров, прежде чем одобрить его использование в своих сетях для получения услуги доступа к телевизионным пакетам программ в цифровом формате.

Вице-президент SMiT Стивен ХЕ, комментируя заключение контракта, сказал, что компания SMiT «высоко ценит данное сотрудничество и рада возможности поставлять продукт, имеющий высокую степень защиты». По его словам, Secure Plus CAM обеспечивает операторам высокую защищенность от пиратства и несанкционированного доступа к контенту программ. Данное решение также позволяет операторам расширять абонентскую базу, предлагая пользователям, которые приобрели цифровые телевизоры со встроенными тюнерами (iDTV), доступ к пакетам программ, и SMiT будет и далее способствовать популяризации модулей CI Plus CAM во многих странах мира.

«Конечные пользователи в итоге получают больший комфорт благодаря отсутствию дополнительного пульта или же лишних кабелей», - отметил С.ХЕ.

По словам президента компании ВОЛЯ Сергея БОЙКО, компания стремится обеспечить своим клиентам максимальное удобство и высокое качество обслуживания, и, «являясь лидером в области цифровых телевизионных технологий в Украине, в очередной раз подтверждает свой статус законодателя моды». По его мнению, использование САМ в цифровых телевизорах со встроенными тюнерами полностью отвечает этим целям.

Кроме того, как считает С.БОЙКО, переход к стандарту CI Plus обеспечивает дополнительную защиту контента и, как следствие, предотвращает пиратство. «Дополнительные возможности этого стандарта позволят ВОЛЕ расширить спектр услуг, предлагаемых абонентам, у которых есть цифровые телевизоры, а также повысить привлекательность этих услуг», - сказал он.

Как известно, в этом году в пакетах программ ВОЛИ стал доступен в тестовом режиме первый канал высокой четкости – Nat Geo Wild HD. Он призван ознакомить пользователей с новым стандартом и требованиями к оборудованию, необходимому для его просмотра. Отдельный пакет HD-программ станет следующим этапом, перейти к которому ВОЛЯ готовится уже сегодня. Также с начала года компания предоставляет в HD-формате дополнительный сервис видео-по-запросу.

Возможность смотреть HDTV имеют абоненты, у которых есть телевизоры со встроенным ТВ-тюнером стандарта DVB-C с поддержкой MPEG-4 и формата HD, с соответствующим CI-разъемом, куда вставляются приобретенный в компании ВОЛЯ CAM-модуль и карточка условного доступа.

К настоящему времени технические эксперты компании провели тестирование современных телевизоров таких брендов, как BRAVIA от Sony, Samsung, LG, Philips, со встроенными тюнерами, которые позволяют обходиться без внешнего тюнера. Производители и специалисты компании проверяли совместимость телеприемников с САМ-модулями и корректность работы различных функций. Модели перечисленных брендов рекомендуются всем, кто хотел бы наслаждаться исключительным качеством картинки цифровых каналов от компании ВОЛЯ, как в стандартном разрешении, так и в разрешении высокой четкости.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,7 млн абонентов, в том числе более 420 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.