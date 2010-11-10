«Внуково» и «Шереметьево» опровергли создание альянса

Московские аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» опровергли сообщение о создании альянса.

Как сообщает Lenta.ru, представители двух аэропортов заявили, что речь идет об обыкновенном партнерском сотрудничестве во время ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП) во «Внуково».

Сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, что «Внуково» и «Шереметьево» решили создать альянс, чтобы поддержать друг друга в ходе реконструкции ВПП. Однако, как выяснилось, их сотрудничество, необходимое для удобства пассажиров, будет носить чисто технический характер.

Предполагается, что ВПП во «Внуково» будет закрыта на ремонт с 15 марта по 15 мая 2011. В это время специальный летный отряд «Россия», который осуществляет перевозку первых лиц государства, будет летать на дальние расстояния из «Шереметьева». Представители «Внукова» сообщили, что уже в ближайшее время стороны подпишут меморандум о сотрудничестве в целях обеспечения безопасности и качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний.

Представители аэропорта «Шереметьево» также подтвердили, что их грядущее сотрудничество лучше называть «партнерством», а не альянсом.