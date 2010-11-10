Порт Хельсинки увеличил грузооборот на 12%

Порт Хельсинки (Финляндия) в январе-октябре 2010 года увеличил грузооборот на 12% по сравнению с январем-октябрем прошлого года – до 9 млн 213 тыс. тонн, собщает РЖД-Партнер со ссылкой на информацию администрации порта.

Контейнерооборот порта в отчетном периоде вырос на 13% – до 338 тыс. 987 TEU, объем перевалки ro-ro грузов составил 405 тыс. 306 ед. (+12% к аналогичному периоду прошлого года).

За октябрь 2010 года порт обработал 1 млн 84 тыс. тонн грузов, контейнерооборот составил 36 тыс. 475 TEU, перевалено 44 тыс. 706 ед. транспортных средств, передает ИАА «Портньюс».

Порт Хельсинки – один из крупнейших в Финляндии. Грузооборот порта Хельсинки за 2009 год снизился на 21% по сравнению с предыдущим годом – до 8,6 млн тонн.