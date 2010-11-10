Грузооборот Рижского порта вырос на 0,3%

Грузооборот Рижского порта за 10 месяцев 2010 года вырос на 0,3% до 25,03 млн тонн.

Согласно данным порта, на которые ссылается РЖД-Партнер, больше всего традиционно перевалено насыпных грузов – 14,42 млн тонн (-9,5% по сравнению с 10 месяцами 2009-го). В том числе угля – 9,54 млн тонн (-20,9%), химических грузов – 1,15 млн тонн (-28,1%), древесной щепы – 1,03 млн тонн, что в два раза больше, чем за январь-октябрь прошлого года.

Генеральных грузов за отчетный период перевалено 5,46 млн тонн (+56,4%), из них древесины – 2,5 млн тонн (+78,1%), контейнерных грузов – 2,1 млн тонн (+48,3%), грузов roll on/roll of 600,3 тыс. тонн (+19,1%).

Наливных грузов обработано 5,148 млн тонн (-6,6%), из них нефтепродуктов – 5,1 млн тонн (-6,8%), сжиженного газа – 34,9 тыс. тонн (+51,7%).

В 2009 году в порту обработали 29,72 млн тонн грузов (+0,5%).