В Донецке установлен уникальный памятник паровозу

На территории ЗАО «Донецксталь» - металлургический завод» установлен уникальный памятник паровозу серии 9П.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе завода, памятник-паровоз является уникальным - силами специалистов железнодорожного цеха он оборудован электронной системой, которая обеспечивает звуковую имитацию движения локомотива, выпуск пара и его подачу на гудок.



В пресс-службе пояснили, что паровоз №388 серии 9П на протяжении 32 лет эксплуатировался железнодорожниками Донецкого металлургического завода и был затушен последним среди паровозов этой серии 31 марта 1971 года. А с апреля 1971 года все паровозы в СССР были полностью заменены тепловозами.



Реконструкция данного паровоза заняла три месяца, в общей сложности в работе приняли участие 56 человек.