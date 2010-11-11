Франция критикует Еврокомиссию за «непропорциональный» штраф для Air France-KLM

Франция выразила сожаление «абсолютно непропорциональным» штрафом в 340 млн. евро консорциуму Air France-KLM за его роль в картельном сговоре на рынке грузовых авиаперевозок.



Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра по вопросам европейских дел Франции Пьера ЛЕЛЛЮША.



По его словам, этот штраф «причинит значительный ущерб французскому авиационному сектору и добавит убытков к тем, что уже были понесены авиакомпаниями в 2009 году в контексте финансового кризиса».



При этом, по словам П.ЛЕЛЛЮША, штраф является дискриминационным, поскольку компании, сотрудничавшие с комиссией, были освобождены от уплаты штрафов.



Французский министр также выразил уверенность в том, что Air France-KLM имеет полное право обжаловать решение Еврокомиссии в Европейском суде.



Как сообщал УНИАН, 9 ноября Еврокомиссия решила оштрафовать 11 авиакомпаний за сговор на рынке грузовых авиаперевозок на 799 млн евро.



Самые большие суммы штрафов были назначены Air France (182,92 млн евро) и KLM (127,16 млн евро).



Картель согласовывал ценовую политику в период с декабря 1999 года по 14 февраля 2006 года.



Компания Lufthansa и ее дочерняя компания Swiss International Air Lines освобождены от уплаты штрафов, поскольку первыми предоставили информацию Комиссии о картельном сговоре.



Кроме этого, в картельном сговоре принимали участие Air Canada, British Airways, Cargolux, Martinair, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, Qantas, SAS, Singapore Airlines.