ЕБРР еще не передал «Австрийским авиалиниям» свой пакет акций МАУ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) еще не завершил процесс передачи «Австрийским авиалиниям» своего пакета акций авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), начатый несколько месяцев назад, и по-прежнему является одним из акционеров МАУ.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил ведущий советник ЕБРР в Украине Антон УСОВ.

«Процесс идет, и он еще не завершен. Я могу сказать относительно нас: мы еще пока там», – сказал он.

А.УСОВ также напомнил, что условия вхождения ЕБРР в акционеры МАУ были привязаны к позиции Austrian Airlines.

Относительно намерений Фонда госимущества Украины (ФГИУ) продать свою долю в МАУ А.УСОВ отметил, что, по его мнению, фонд хочет найти стратегического инвестора. «Зная позицию фонда, я понимаю, что они хотят продать его стратегическому инвестору. Возможно ли сейчас такого найти? Я думаю, что будет очень сложно», – сказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь «Австрийских авиалиний» Майкл БРАУН сообщил УНИАН, что «Австрийские авиалинии» с июня 2010 года не имеют уже никаких акций МАУ и не заинтересованы в приобретении госдоли авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, в июне 2010 года стало известно, что авиакомпания Austrian Airlines продала свою долю в 22,5% в авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

ЕБРР в июне т.г. сообщил, что он начал процесс передачи своих акций МАУ компании Austrian Airlines.

В то же время, в акционерах 22,5% акций МАУ значится UIA Beteiligungsgesellschaft GmbH (Австрия) – дочерняя компания «Люфтганзы», которая в 2009 году поглотила «Австрийские авиалинии».

10 ноября т.г. ФГИУ принял решение о приватизации 61,58% государственного пакета акций совместного закрытого акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

По данным МАУ, кроме ФГИУ, акционерами авиакомпании являются UIA Beteiligungsgesellschaft GmbH (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития – 9,9%, Capital Investment Project (CIP, Киев) – 6%.