ЮЗЖД задействовала вагоны для разъяснительной работы по предупреждению травматизма

Служба охраны труда Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) продолжает месячник профилактически-разъяснительной работы по предупреждению непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте среди учащихся школ, лицеев и колледжей, расположенных в прилегающих к железнодорожным путям районах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, специально для этого был задействован дорожный вагон охраны труда и вагоны-тренажеры дирекций железнодорожных перевозок, где проводятся лекции, беседы, показы видеофильмов.

В частности, дорожный вагон охраны труда уже осуществил выезды на станции Овруч, Коростень, Житомир, Хутор-Михайловский, Нежин, Чернигов. Для прослушивания лекций организовано 24 группы, присутствовало 674 человека. Сейчас и по 12 ноября вагон будет находиться на станциях Могилев-Подольский, Жмеринка, Винница.

Вагон технического обучения Коростенской дирекции железнодорожных перевозок выезжал на станции Житомир, Новая Боровая. Организовано 3 группы, присутствовало 88 человек.

Кроме того, постоянно на станциях, вокзалах, посадочных платформах ЮЗЖД для граждан передается информация о зонах повышенной опасности на железной дороге, о правилах поведения граждан в зоне действия железнодорожного транспорта, а также осуществляется заблаговременное информирование пассажиров о времени прибытия и отправления поездов.