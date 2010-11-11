Cнижение компьютерного пиратства в Украине приведет к росту ВВП - эксперт

Снижение уровня компьютерного пиратства на 10% к 2013 году позволит Украине нарастить свой ВВП на полмиллиарда долларов США.

Такова экспертная оценка аналитической компании IDC, которая предоставлена УНИАН в компании «Майкрософт Украина».

Исследование, проведенное компанией IDC по заказу Международного альянса производителей программного обеспечения (Business Software Alliance), доказало, что чем быстрее украинское государство начнет борьбу с пиратством, тем больше выиграет украинская экономика: в частности, ВВП вырастет на 586 млн. долл., если за 4 года уровень компьютерного пиратства снизится всего на 10%. А это — эквивалент четырехлетней заработной платы 38 725 учителей в Украине или стоимости одновременного строительства Донбасс-Арены и стадиона во Львове к Евро-2012.

Если же 10%-ное снижение пиратства произойдет за первые два года 4-летнего периода, это как минимум на 29% увеличит положительное влияние на экономику, обеспечив 755 млн. долл. ВВП и 116 млн. долл. доходов в госбюджет от уплаты налогов.

Для отечественных производителей программного обеспечения борьба с пиратством является вопросом выживания отрасли, сказано в сообщении. Как отметил директор компании Atlantic Records, председатель правления Всеукраинского агентства авторских прав Юрий ГАНДЗЮК, незащищенность законных правообладателей, а также полная безнаказанность производителей контрафакта «уничтожает индустрию разработки ПО в Украине». Компании, по его словам, вкладывают значительные средства в разработку программных продуктов, создают рабочие места и платят налоги, а деятельность «пиратов» приводит к ситуации, «когда инвестированные в разработку средства не приносят прибыли, и компании вынуждены сворачивать разработки и сокращать сотрудников».

Перспективы для снижения уровня пиратства в Украине большие. По оценке авторов исследования, 85% программного обеспечения, установленного на персональных компьютерах в стране в прошлом году, было пиратским. При этом волновой эффект пиратства выходит за рамки индустрии ПО, лишая местных дистрибьюторов и поставщиков услуг возможности инвестировать в создание новых рабочих мест и генерировать налоговые отчисления.

Как отметил генеральный директор «Майкрософт Украина» Дмитрий ШИМКИВ, операции с лицензионным ПО — продажа, обслуживание и поддержка — очень важный источник дохода для всей IT-индустрии. По статистике стран Центральной и Восточной Европы, на каждый доллар, полученный Microsoft от продажи программного обеспечения, компании, задействованные в работе с ПО, зарабатывают в десять раз больше — 10,44 долл. «Поэтому усилия по борьбе с компьютерным пиратством – это инвестиции в завтрашний день украинской сферы IT и стимул роста отечественной экономики», - считает он.

Исследование «Экономические выгоды от сокращения пиратства в области программного обеспечения» призвано подсчитать экономический эффект от снижения уровня пиратства в области программного обеспечения в 42 странах, составляющих 93% рынка пакетного программного обеспечения.

Справка УНИАН. Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является мировым лидером в сфере разработки программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входят развитие рынка программного обеспечения и продвижение продуктов Microsoft, поддержка партнеров и заказчиков, а также локализация новейших технологий корпорации и реализация социальных проектов на территории Украины.

Международный альянс производителей программного обеспечения (Business Software Alliance – BSA) представляет мировую индустрию программного обеспечения и ее партнеров — производителей аппаратного обеспечения по широкому кругу деловых и регуляторных вопросов. Миссия BSA — способствовать развитию информационных технологий и поддерживать их вклад в процветание, безопасность и качество жизни людей.

BSA является крупнейшим международным объединением ИT-индустрии, которое реализует регулятивные, юридические и образовательные программы в 80 странах мира. Хотя некоторые из инициатив BSA являются глобальными, большинство его регулятивных, юридических и образовательных усилий сконцентрированы на национальном уровне. Особое внимание BSA уделяет странам с развивающейся экономикой.