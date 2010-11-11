Треть продавцов компьютеров предлагают клиентам установить пиратское ПО - «Майкрософт Украина»

33% магазинов техники и сервисных центров предлагают покупателям установить на компьютеры пиратское программное обеспечение или продают ПК с уже установленной нелицензионной операционной системой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Майкрософт Украина».

В то же время уровень установки такого ПО на новые компьютеры в торговых точках за последние полгода снизился на 9 п.п. с 42% по состоянию на март 2010 года.

Об этом свидетельствуют результаты очередной волны программы Mystery Shopper, которую регулярно проводит компания «Майкрософт Украина», чтобы обеспечить защиту потребителей от недобросовестной продажи ПК и оказать помощь продавцам компьютерной техники.

Согласно исследованию, которое в октябре охватило 837 точек продаж, наиболее высокий уровень пиратства зафиксирован в Виннице (в 55% случаев предлагается установить нелицензионное ПО), Николаеве и Одессе (48%).

Впрочем, большинство торговых точек все же соблюдают закон - 67% проверенных магазинов и сервисных центров получили статус «не-пират», поскольку там предлагалось только лицензионное ПО или компьютеры без предустановленной операционной системы.

В большинстве случаев установленной на компьютеры операционной системой является Windows 7.

Программа Mystery Shopper регулярно проводится по всей Украине. В ее рамках проходит визит «тайного покупателя» в розничные точки по продаже компьютеров, где он интересуется условиями приобретения ПК. Задача состоит в том, чтобы выявить факты предложения установить нелицензионное ПО или продажи техники с уже установленными пиратскими программами.

Следующий этап программы стартует в декабре и охватит 1200 торговых точек.

Справка УНИАН. Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является мировым лидером в сфере разработки программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входят развитие рынка программного обеспечения и продвижение продуктов Microsoft, поддержка партнеров и заказчиков, а также локализация новейших технологий корпорации и реализация социальных проектов на территории Украины.